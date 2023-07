Ultime Notizie – Ucraina-Russia | il punto su guerra e controffensiva | cosa succede in Crimea e a Belgorod

(Di martedì 18 luglio 2023) (Adnkronos) – La situazione dellanell’est dell’“è complicata ma sotto controllo”. Lo ha ammesso in un messaggio su Telegram il generale Oleksander Syrskyi, comandante delle forze di terra, secondo cui i russi hanno concentrato le loro forze in direzione di Kupiansk, nella regione nordorientale di Kharkiv, dove le truppe ucraine stanno comunque mantenendo le loro posizioni. Un attacco con droni sullaè stato respinto. Lo ha riferito il governatore della regione annessa dai russi, Sergei Aksenov, mentre il ministero della Difesa di Mosca ha precisato che “le forze di difesa aerea hanno abbattuto 17 aerei senza pilota, mentre 11 sono stati eliminati grazie allaelettronica”. Aksenov ha assicurato che non ci sono state vittime, ha ringraziato i militari e ha chiesto ai residenti di ...

Le prime quattro del Girone Play - in Gold accedono ai Playoff così come le prime due del Girone Play - in Silver, mentre ledue del Girone Playout retrocedono in Serie C e la terzultima ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleLe storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 18 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Ora, dopo che il servizio in abbonamento ha già svelato quale sarà il primo gioco gratis di Xbox Game Pass di agosto, è il turno di parlare delle ultime novità del mese, nonché della prima chicca in ...(Teleborsa) - Deutsche Bank finisce ancora una volta nel mirino della BCE. L'istituto di credito tedesco è finito, infatti, nuovamente sotto la lente della Banca Centrale Europea per le vendite di val ...