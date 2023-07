Ultime Notizie Roma del 18-07-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 luglio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione un’apertura torniamo su Davide Russo sulla destra mi con le altre città del sud dell’Ucraina all’indomani dell’attacco al ponte di Crimea del ritiro di Mosca dall’accordo sul grano io ti riferisce che la sua difesa battuto 6 missili e 21 droni anima che i detriti hanno danneggiato le infrastrutture della città portuale oltre a diverse abitazioni Mosca dal canto suo dichiara che il Raid è una rappresaglia dopo l’attacco al ponte la regione di Odessa ospita terminal marittimi che sono fondamentali per l’accordo di esportazione di grano scaduto ieri secondo il governo di chi è che l’obiettivo dell’ attacco notturno è proprio quello di bloccare l’export la Russia vuole mettere in pericolo la vita di 400 milioni di persone in vari paesi che dipendono ...