Ultime Notizie Roma del 18-07-2023 ore 16 | 10

(Di martedì 18 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Rider Russo Nicolai e altre città del sud dell’Ucraina all’indomani dell’attacco al ponte di Crimea di ritiro di Mosca dell’accordo sul grano il riferisce che la sua difesa battuto 6 missili e 21 droni iraniani Ma che i detriti che hanno danneggiato le infrastrutture della città portuale oltre a diverse abitazioni mostra Dal canto suo dichiara che il Raid è una rappresaglia dopo l’attacco al ponte la Regione gli ho detta ospita terminal marittimi che erano fondamentali per la torta esportazione di grano scaduto ieri secondo il governo di chi è che l’obiettivo dell’ attacco notturno è proprio quello di bloccare l’export la Russia vuole mettere in pericolo la vita di 400 milioni di persone in vari paesi che dipendono dalle esportazioni alimentari u io il capo dell’ufficio presidenziale ...

E' quanto emerge dalle tabelle consegnate in Parlamento dall'Agenzia delle Entrate in riferimento alleregolarizzazioni e al 'magazzino ruoli', nel quale solo 114 miliardi risultano ...Lepiù importanti della giornata di calciomercato nel nostro notiziarioDi qui la necessita' di creare uno strumento semplice e leggibile per far si' che questearrivino alle imprese interessate. Auspicando e augurandoci una collaborazione ancora piu' stretta con ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 18 luglio. DIRETTA Sky Tg24

L'economia italiana, più che in crescita, si trova nella coda della crescita derivata dalle misure espansive messe in atto dai governi precedenti per fronteggiare il Covid. Siamo, quindi, a rischio ...E' quanto emerge dalle tabelle consegnate in Parlamento dall'Agenzia delle Entrate in riferimento alle ultime regolarizzazioni e al 'magazzino ruoli', nel quale solo 114 miliardi risultano incassabili ...