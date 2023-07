Ultime Notizie Roma del 18-07-2023 ore 12 | 10

(Di martedì 18 luglio 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio intorno alle 23 di ieri sera due quindicenni in bici un ragazzo e ragazza sono stati travolti da un furgone mentre stavano attraversando la strada a Garbagnate nel Milanese il giovane morto la sua amica è grave in ospedale svolta nelle indagini per omicidio di Thomas brickell diciannovenne ucciso il 30 gennaio scorso ad Alatri in provincia di Frosinone con un colpo di pistola alla testa Roberto Tosoni di 47 anni e il figlio Mattia di 22 sono stati arrestati dai carabinieri il ragazzo era stato ucciso mentre si trovava al girone D Atri una delle prime ipotesi è che si fosse trattato di uno scambio di persona nei giorni precedenti in città erano state due risse tra bande rivali per dimostrare la loro supremazia i componenti di una di questa avevamo deciso di ...

La regione ospita i terminal marittimi fondamentali per l'accordo di esportazione di grano tra Mosca e Kiev e che ha permesso l'invio di oltre 32 milioni di tonnellate di grano ucraino in un anno. ...Secondo leinformazioni, migliora la situazione nell'Attica, nei pressi di Corinto e a Kaparelli in Beozia, mentre l'attenzione è rivolta soprattutto al contenimento delle fiamme nella foresta ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime news di oggi 18 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Diego Farias è uno degli obiettivi per l'attacco in casa Spezia. Come rivela gianlucadimarzio.com, la dirigenza ligure spinge per il ritorno dell'attaccante ex Benevento ma nelle ultime ore c'è da ...Secondo Deadline, Blumhouse Television sta sviluppando una nuovissima serie di documentari intitolata Nightmares of Nature, ...