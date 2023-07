Ultime Notizie Roma del 18-07-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 luglio 2023)dailynews radiogiornale è ritrovata era ascolto da parte di Francesco Vitale per omicidio di fabbrica il 19enne di Alatri assassinato il 30 gennaio scorso con un colpo di pistola alla testa sono state arrestate 2 persone a finire in carcere Roberto e Mattia Dosson rispettivamente padre e figlio Thomas è stato ucciso da un colpo di pistola mentre si trovava Al Girone via Alatri e indossava un giubbotto di colore bianco tragedia nel Milanese dove due quindicenni in bici un ragazzo e una ragazza che stavano attraversando sulle strisce a Garbagnate sono stati travolti da un furgone La scorsa notte il giovane morto la sua amica è grave in ospedale l’autista un 32enne rumeno che si e poi fermata a prestare soccorso era positiva all’alcol test e senza patente stato arrestato per omicidio stradale la morsa del caldo non lascia l’Italia temperature oltre i 40 gradi a causa ...