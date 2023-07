Ultime Notizie – “Peschereccio italiano attaccato a colpi di mitra da motovedetta libica”

(Di martedì 18 luglio 2023) Unè statodida una, denunciano gli armatori siciliani. “Il governodeve intervenire con serietà ed urgenza. Questi fatti non devono più avvenire. Le chiacchiere stanno a zero, i nostri pescatori ed armatori chiedono di lavorare in pace e nel pieno rispetto delle regole internazionali e delle leggi del mare”, afferma all’AdnKronos il presidente della Federazione armatori siciliani, Fabio Micalizzi, in merito all’attacco subito dalsiracusano ‘Orizzonte’ in acque internazionali. “E’ stato un attacco vile – aggiunge – da parte di una, una di quelle donate dal governo...

...ad Agosto dopo le modifiche avvenute a Luglio Altre modifiche per le pensioni a luglio Chi ci guadagna di più con le pensioni in Agosto dopo modifiche di Luglio Come confermano le, chi ...... agente di Santi Gimenez : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleLe prime quattro del Girone Play - in Gold accedono ai Playoff così come le prime due del Girone Play - in Silver, mentre ledue del Girone Playout retrocedono in Serie C e la terzultima ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 18 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Sono le ultime ore per l'italoghanese con la maglia bianca, con cui conquistò la promozione in serie A nel 2020 da capocannoniere stagionale, confermandosi come titolare inamovibile nei tre anni ...Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di carcere. E’ quanto scrive Amnesty Italia su twitter: "Un verdetto scandaloso. Dopo 22 mesi di carcere durissimo e un processo iniziato più di un anno fa, ...