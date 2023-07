Ultime Notizie – motociclista condannato a 3 anni e 4 mesi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 18 luglio 2023) Il gup di Roma haa tree quattroin abbreviato Cristian Lucerna accusato di omicidio stradale per la morte di Serena Greco, la donna di 38, madre di due bambini, che ha perso la vita in un incidente su via Nomentana a Roma nell’ottobre del 2020 mentre viaggiava sul suo scooter. Il pm aveva chiesto una pena di duee mezzo. Lo scorso ottobre il giudice dell’udienza preliminare aveva respinto, non ritenendola congrua, la richiesta di patteggiamento a dueper Lucerna. Nel procedimento oltre a Lucerna, che viaggiava a bordo di una moto, è imputato anche un altro uomo, che era alla guida di un’auto coinvolta nell’incidente, per il quale si procede separatamente e che ha scelto di essere giudicato con il rito ordinario. Nel procedimento è parte civile ...