Ultime Notizie – Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | Paltrinieri argento e Acerenza bronzo nella 5 km

(Di martedì 18 luglio 2023) Gregorioha vinto la medaglia d’e Domenicoquella di5 km di fondo aididi scena a(Giappone). L’oro se lo è aggiudicato il tedesco campione in carica Florian Wellbrock. “ONDA AZZURRA!!! Greg e Mimmo sonomondiale5km!!”, scrive su Instagram. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Si intensifica la cupola di calore che ha avvolto l'Italia da ormai più di una decina di giorni. Il picco è previsto domani e si teme per la salute della popolazione, specialmente quella più fragile. ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime news di oggi 18 luglio. DIRETTA Sky Tg24

"La buona notizia è che il tasso di inflazione è sceso negli ultimi mesi, anche in Italia, e può scendere anche più velocemente di quanto previsto dalla Bce il mese scorso visto che i prezzi ...La figlia di Elvis Presley potrebbe essere morta per un’occlusione intestinale intervenuta anni dopo un intervento di by-pass gastrico per la riduzione dell’obesità. Ecco quali sono i possibili rischi ...