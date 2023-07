Ultime Notizie – Migranti | sbarchi senza sosta a Lampedusa

(Di martedì 18 luglio 2023) Non c’è tregua a, dove per tutta la notte sono proseguiti gli, più di 10. Ledue carrette del mare, intercettate dagli uomini della Guardia di finanza, avevano a bordo rispettivamente 16 tunisini, tra cui 6 donne, e 40di varia nazionalità, tra cui 11 donne e 2 minori. Dopo il trasbordo sulle motovedette delle Fiamme gialle le imbarcazioni sono state lasciate alla deriva. Su altri tre barchini c’erano, invece, 22, 20 e 21 persone. Con gliprecedenti aerano già arrivate 358 persone che si erano aggiunte alle 1.100 arrivate ieri. A bordo degli otto barchini intercettati viaggiavano da un minimo di 15 a un massimo di 58. Tra loro anche 57 donne e 32 minori. Dopo un primo triage sanitario sono stati condotti ...

In questo periodo Vergara è in vacanza in Italia e proprio nelleore ha pubblicato alcune foto a Ravello, sulla Costiera Amalfitana, uno dei luoghi più rinomati e apprezzati anche dalle star ...La zona orientale di Napoli si è svegliata avvolta nel nero fumo. Un incendio è scoppiato questa mattina a Barra dove un'enorme colonna di fumo si è levata in cielo, visibile anche a diversi ...... ieri il bilancio delle vittime ha raggiunto il picco giornaliero di 8 persone, un record per il 2023, mentre le persone ricoverate nelle24 ore sono state 1.589. Secondo quanto comunicato dal ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime news di oggi 18 luglio. DIRETTA Sky Tg24

La verità, però, a prescindere dalle stronzate propagate dal Borghi di turno, è che nelle ondate di calore degli ultimi giorni di normale c’è ben poco. Ne abbiamo parlato con Luca Mercalli, meterologo ...MILANO (ITALPRESS) – Si rafforza la collaborazione ultradecennale tra Fondazione Progetto Arca e JTI Italia. Solo nel 2022, la partnership ha garantito oltre 10 mila pasti alle persone senza dimora ...