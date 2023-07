Ultime Notizie – Meteo Italia oggi | picco di 47 gradi in Sardegna E domani peggio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 18 luglio 2023) Caldo record ine l’anticiclone Carontespinge in alto le temperature in un quadroestremo. L’anticiclone africano farà toccare martedì 18 luglio una temperatura di 42-43°C. La tempesta di calore, detta ‘hot storm’, si candida a diventare un’ondata storica. Fino a mercoledì 19 luglio il caldo aumenterà e, con l’elevatissimo tasso di umidità, si raggiungeranno temperature eccezionali. Se di giorno il clima sarà rovente, di notte l’afarerà la situazione. Con Caronte le temperature non scenderanno mai sotto i 20-24°C e nelle città più grandi le temperature potrebbero non scendere sotto i 30fino a quasi mezzanotte. Il bollino rosso – che segnala l’allerta caldo più alta tra i 3 livelli con rischi per la salute non solo di anziani, bambini e fragili – ...