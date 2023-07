Ultime Notizie – Incidente a Rocella Jonica | un morto

(Di martedì 18 luglio 2023) Un’auto, una Porsche Coupe, è finita fuoristrada in una scarpata e ha preso fuoco: nello schianto una persona è morta e un’altra è rimasta ferita. E’ successo sulla variante della Ss106, in località Canne, nel comune di Roccella(Reggio Calabria) e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria e i distaccamenti di Siderno e Monasterace. La persona rimasta ferita, in modo grave, è stata affidata al personale sanitario del Suem 118 per il trasferimento in ospedale mentre la seconda persona a bordo è riuscita ad abbandonare la vettura ma è morta a pochi metri dall’auto. I vigili del fuoco anno spento il rogo e messo in sicurezza il luogo dell’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:ARTICOLO PRECEDENTE Estrazione Million Day martedì 18 Luglio 2023: i numeri vincentiEstrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del Million Day Estrazione Eurojackpot martedì 18 luglio ...

Maltempo, «downburst» in Cadore e Trentino, gravi danni: torna la paura della tempesta Vaia Corriere

(ANSA) - ROME, JUL 18 - Peace and invasion are two very different concepts and must not be confused, Premier Giorgia Meloni told the EU-Celac summit in Brussels on Tuesday. "I have heard several ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...