Ultime Notizie – “Identità alias e bagni neutri per professori | Governo mantenga promesse elettorali”

(Di martedì 18 luglio 2023) “E’ un atto profondamente ideologico e molto grave l’istituzionalizzazione della carrieraper inelle scuole, sancita dal recente Ccnl, firmato dal, ed elogiato dal Ministro Valditara. Centinaia di migliaia di genitori hanno votato questa maggioranza per l’impegno preso in campagna elettorale contro l’indottrinamento gender, mentre ora in ambito scolastico l’Esecutivo sta facendo delle aperture che ci saremmo aspettati solo da undi sinistra radicale. Chiediamo l’immediato ritiro di questa norma profondamente ideologica. La carrieranon è altro che l’di genere auto-percepita, che fu la ragione principale per l’affossamento del DDL Zan e non ha né fondamento scientifico né fondamento giuridico! Nel contratto in questione, infatti, si ...

...distretto procede in ordine alfabetico e se la scuola da me preferita dovesse essere fra le... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le -- del - ...... centravanti dell'Atletico Madrid: le ultimissimedi calciomercatoE' stato un weekend di ... Il calciomercato dell'Inter si sposta su Morata: ecco il suo score nellestagioniA differenza ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 18 luglio. DIRETTA Sky Tg24

(ANSA) - ROME, JUL 18 - Democratic Party (PD) leader Elly Schlein on Tuesday criticised the Memorandum of Understanding that the European Union and Tunisia signed in Tunis on Sunday. The agreement ...Nel corso delle ultime ore il nome di Ilary Blasi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo Stando alle ultime indiscrezioni pare che la conduttrice ...