Ultime Notizie – Dell’Utri si avvale della facoltà di non rispondere

(Di martedì 18 luglio 2023) L’ex senatore di Forza Italia Marcellonon sarà interrogato oggi dai magistratiDirezione distrettuale antimafia di Firenze, i pubblici ministeri Luca Tescaroli e Luca Turco, che conducono l’inchiesta sui presunti mandanti esterni delle stragi di mafia del 1993 a Roma, Firenze e Milano.ha fatto sapere, tramite i suoi avvocati, che si sarebbe avvalsodi nonin qualità di indagato. Nell’ambitostessa inchiesta, la scorsa settimana gli investigatoriDia di Firenze e di Milano hanno perquisito l’abitazione e gli uffici milanesi dell’ex senatore., che ha già scontato una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, è indagato dalla Procura di Firenze ...

La regione ospita i terminal marittimi fondamentali per l'accordo di esportazione di grano tra Mosca e Kiev e che ha permesso l'invio di oltre 32 milioni di tonnellate di grano ucraino in un anno. ...Secondo leinformazioni, migliora la situazione nell'Attica, nei pressi di Corinto e a Kaparelli in Beozia, mentre l'attenzione è rivolta soprattutto al contenimento delle fiamme nella foresta ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia, le ultime news di oggi 18 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Diego Farias è uno degli obiettivi per l'attacco in casa Spezia. Come rivela gianlucadimarzio.com, la dirigenza ligure spinge per il ritorno dell'attaccante ex Benevento ma nelle ultime ore c'è da ...Secondo Deadline, Blumhouse Television sta sviluppando una nuovissima serie di documentari intitolata Nightmares of Nature, ...