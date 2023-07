Ultime Notizie – Caldo Italia | attivo da domani numero d’emergenza 1500

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 18 luglio 2023) “Da, alle 14, saràundi pubblica utilità, il, unche era statodurante l’emergenza pandemica, unper chiedere informazioni sul, per ricordare le precauzioni da osservare, ma anche soprattutto unche può indicare ai cittadini che ne hanno bisogno i presidi sanitari più vicini a dove abitano e a cui rivolgersi”. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite al Tg1 delle 20, illustrando le iniziative messe in campo per fronteggiare l’emergenza ondate di calore. “Raccomandiamo di non andare in pronto soccorso se non c’è una situazione di reale gravità – aggiunge Schillaci – Abbiamo potenziato la medicina territoriale, abbiamo riattivato le Uscar, le unità ...