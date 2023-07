Ultime notizie Calcio Estero | le parole di Isco | van der Sar esce dalla terapia intensiva

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 luglio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo oraRedazione diNews 24 Van der Sar fuori pericolo: «Grazie per i messaggi di supporto» Edwin va der Sar lascia la: le suesu twitter per ringraziare per l’affetto ricevuto dai tifosi: «Monchi è un bugiardo, mi prese per il collo» Ledi, ex centrocampista spagnolo del Real Madrid, sulla sua ultima esperienza al Siviglia. I dettagli. Betis Siviglia, ufficiale il ritorno di Hector Bellerin Il Betis Siviglia ha ufficializzato il ritorno di Hector Bellerin, terzino spagnolo proveniente dallo Sporting Lisbona. Bayern Monaco, ...