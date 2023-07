Ufficiale | Seko Fofana lascia il Lens e va all’Al-Nassr

Al Nassr non si ferma e continua la sua serie di acquisti europei. L'ultimo annunciovede protagonistaFofana , giocatore di spicco del Lens e conosciuto in Italia per la sua avventura passata con l'Udinese . Fofana lascia il Lens dopo 112 presenze, 21 gol e 12 assist, ...2023 - 06 - 28 19:50:23 Al Nassr, accordo per FofanaFofana lascerà il Lens per trasferirsi in ... 2023 - 06 - 28 19:14:47, Mendy all'Al Ahliil trasferimento di Mendy all'Al ...2023 - 06 - 27 15:09:58 Al Nassr, anche Fofana nel mirino L'Al Nassr puntaFofana. Il ... 2023 - 06 - 27 15:06:13 Torino,il rinnovo di Djidji Il Torino ha annunciato il prolungamento di ...

UFFICIALE Al Nassr, preso anche l'ex Udinese Seko Fofana Sportitalia

Nuovo colpo per l'Al Nassr: il club arabo ha annunciato l'ingaggio di Seko Fofana, che arriva dal Lens per 25 milioni di euro. L'ex Udinese ha firmato fino al 2026.