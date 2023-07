UFFICIALE | Piatek in Turchia al Basaksehir

(Di martedì 18 luglio 2023) Krzysztoflascia l’Hertha Berlino e vola in: accordo raggiunto con ilper l’ex Genoa, Milan e Salernitana Nuova avventura per Krzysztof: il Pistolero infatti lascia l’Hertha Berlino e vola in. L’ex di Genoa, Milan e Salernitana è un nuovo giocatore del. Dopo essersi svincolato dai tedeschi, ecco la firma triennale con i turchi.

Dunque, dopo l'ultima esperienza in Italia con la maglia della Salernitana , persi aprono le porte della Turchia e della Super Lig2023 - 07 - 17 16:38:14 Lazio, visite mediche per Castellanos Manco solo l'annuncioe ... 2023 - 07 - 17 14:21:46 Genoa, niente: futuro in Turchia Sarà in Turchia il futuro di. L'......Napoli's South Korean defender Min - jae Kim (L) and Salernitana's Polish forward Krzysztof... Nonostante la voce circoli ormai da tempo e sia stata data per, il Ceo del Bayern Monaco ...

UFFICIALE. Piatek, nuova destinazione: l'ex granata vola in Turchia SalernitanaNews.it

Il mercato è nel vivo, con importanti novità per le squadre di Serie A anche in chiave fantacalcio. E iniziano ad arrivare anche i primi indizi di campo dai ritiri. Ecco le ultimissime sulle trattativ ...Krzysztof Piatek è pronto a cominciare una nuova avventura: l’ex attaccante del Milan ha firmato con un nuovo club Nuova avventura per Krzysztof Piatek. L’ex attaccante del Milan lascia nuovamente l’H ...