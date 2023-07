UFFICIALE – L’Inter cede Squizzato! La destinazione del giovane

(Di martedì 18 luglio 2023) Un’altra cessione in casa Inter. Niccolò Squizzato ha ufficialmente lasciato il club nerazzurro, il comunicato pubblicato dalla sua futura società. COMUNICATO – La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolo’ SQUIZZATO dalla società Football Club Internazionale Milano. Nato a Gallarate il 7 gennaio 2002 e cresciuto nelle giovanili delin posizione di centrocampista centrale, ha firmato il suo passaggio definitivo con Club del presidente Daniele Sebastiani ed è da qualche giorno a disposizione mister Zdenek Zeman. Fonte: pescaracalcio.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...

