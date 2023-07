UFFICIALE | Kim è un nuovo giocatore del Bayern Monaco | il comunicato

(Di martedì 18 luglio 2023) Kim è ufficialmente undifensore del. Il centrale arriva a titolo definitivo dal Napoli. IlKim è ufficialmente undifensore del. Il centrale arriva a titolo definitivo dal Napoli. Il– Ilha acquistato Minjae Kim. Il 26enne nazionale sudcoreano arriva dal Napoli con un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2028. Vestirà la maglia numero 3. Nato a Tongyeong, Kim ha iniziato la sua carriera nella squadra di terza divisione Gyeongju KHNP nella sua terra natale. Dopo essersi unito alla Jeonbuk Hyundai Motors, squadra della K League 1, ha vinto due volte il campionato in Corea del Sud. Dopo periodi al Beijing Guoan in Cina e al ...

