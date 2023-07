(Di martedì 18 luglio 2023) Kim Min - Jae saluta il. Con un messaggio social, e con un video in cui sono sintetizzate le prodezze con la maglia del, ilcoreano ha ringraziato tutti per l'avventura ...

Ora è ancheè un nuovo giocatore del Bayern Monaco . Il difensore sudcoreano, a distanza di un solo anno, lascia il Napoli e la Serie A per volare in Bundesliga. Un campionato vissuto da ...Min - jae è ormai un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il difensore centrale coreano ha firmato il suo nuovo contratto in giornataMin - jae è ormai un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il difensore centrale coreano ha firmato il suo nuovo contratto in giornata in un hotel a Monaco di Baviera. Secondo quanto riportato dalla .Un solo anno ma indimenticabile con la vittoria dello scudetto citato proprio danel suo lungo ... Poco dopo, è arrivato l'annunciodel Bayern ...

Ufficiale, Kim al Bayern: il saluto del difensore ai tifosi del Napoli Corriere dello Sport

Nonostante la notizia fosse nell'aria da ormai diverse settimane, adesso è diventata ufficiale: il Bayer Monaco ha comunicato l'acquisto di Kim Min-jae dal Napoli Il Bayern Monaco ha ufficialmente ...Kim Min-Jae è un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Proprio sul sito ufficiale dei bavaresi, l'ex difensore del Napoli ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore del Bayern: "Il Bayern è ...