Sul suo profiloè comparso infatti un messaggio che riportiamo di seguito. MESSAGGIO - 'È Minjaea parlare. Invio questo messaggio a tutti i tifosi del Napoli che hanno dimostrato amore ...Il centrale è a Monaco di Baviera , dove è arrivato nelle scorse ore, in vista dell'annuncioda parte del Bayern ., messaggio di addio a Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...... nel centro sportivo del Bayern Monaco, per essere annunciato in modo. La prima fotografia è stata pubblicata dai colleghi tedeschi della Bild. Ierisi è recato a Monaco e ha ...

UFFICIALE: Kim al Bayern, il commovente saluto al Napoli VIDEO Calciomercato.com

Il Napoli saluta ufficialmente Kim. Il difensore sudcoreano passa al Bayern Monaco: è lui in rinforzo nel reparto arretrato che il club bavarese che ha regalato a Thomas Tuchel per la prossima ...Kim Min-Jae è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. La sua avventura in Italia è durata appena un anno ma sarà eterna per la vittoria dello scudetto. Il Napoli sui social ...