UFFICIALE ? Sangalli lascia l’Inter e ritorna al Trento | la formula

(Di martedì 18 luglio 2023) Mattiaperre al. L’ex giocatore della Primavera nerazzurra ha firmato un contratto di tre anni IL COMUNICATO ? “A.C.1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo da F.C. Internazionale (Inter, ndr) i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia. Il centrocampista classe 2002 ha sottoscritto con il Club un contratto triennale, ossia sino al 30 giugno 2026. La società è lieta di proseguire il percorso professionale con il giocatore che, dopo il suo arrivo nel gennaio del 2023, ha dimostrato di essere un punto di riferimento per il centrocampo aquilotto, collezionando 12 presenze e mettendo a referto 1 splendida rete e 2 assist”. Fonte: ac.com Inter-News - Ultime notizie e ...

UFFICIALE: Trento, torna Sangalli dall'Inter. Ma stavolta a titolo definitivo TUTTO mercato WEB

