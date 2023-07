UFFICIALE ? L’Inter Women cambia in dirigenza | la nota del club

Leggi su inter-news

(Di martedì 18 luglio 2023) Cambi in ambito dirigenziale per. Lascia Ilaria Pasqui, che ha ricoperto per anni il ruolo di Head ofFootball. Il comunicato COMUNICATO ? "FC Internazionale Milano è lieta di comunicare che Marco Ieradi assumerà il ruolo di Head ofFootball, precedentemente ricoperto da Ilaria Pasqui. Leonardo Bonomi ricoprirà invece il ruolo di Direttore Sportivo. A Marco Ieradi va l'in bocca al lupo delper il suo incarico. A Ilaria Pasqui il ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni".