UeD | Federico Nicotera svela perché ha rivisto Carola | tornano insieme?

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 18 luglio 2023)ha rilasciato un'intervista a Isa e Chia in cui ha parlato di quello che è successo di recente conCarpanelli. I due sono uscitida Uomini e Donne e, dopo pochissimo tempo, avevano anche deciso di andare a convivere. Nel giro di poco, però, sono sorti i primi problemi, per cui hanno deciso di allontanarsi. Negli ultimi giorni sono stati beccatia Roma. Questo ha spinto i fan a credere in un loro riavvicinamento e gli hater a dubitare della loro sincerità. Ebbene, a dissipare ogni dubbio a riguardo è stato proprio, il quale hato per quale ragione ha incontratoe Roma e cosa sia successo tra loro. Eccodi Uomini e ...