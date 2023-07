Ue | povertà in aumento | i dati

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 18 luglio 2023) (Adnkronos) – Aumenta lanell’Unione europea. L’8,3% della popolazione non ha potuto permettersi un pasto completo ogni due giorni. Ecco quali sono i Paesi in maggiore difficoltà. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.