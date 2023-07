Uduokhai non rinnoverà con l’Augsburg | il Napoli torna all’attacco Costa 7 milioni 

(Di martedì 18 luglio 2023) Secondo quanto scrive Calciomercato.it, ilto a dialogare con il difensore delFelix, già nel mirino del club di De Laurentiis nel 2021, come possibile sostituto di Manolas. Contestualmente, Sky Sport Germania scrive chenon ha intenzione di rinnovare il suo contratto con, contratto che scadrà tra un anno. Calciomercato.it scrive: “si registra un ritorno di fiamma per Felixdel. Un metro e novantadue di altezza, mancino come Kilman,è un’occasione low cost perché al momento non intende rinnovare il contratto in scadenza fra un anno, ovvero a giugno 2024. Ilsta parlando con il suo entourage e potrebbe portarselo a casa per una cifra ...

Napoli, ritorno di fiamma per Uduokhai | ESCLUSIVO CalcioMercato.it

