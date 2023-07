Udinese | Becao trova l’accordo con il Fenerbahce

Commenta per primo Rodrigo Becão è a un passo dal Fenerbahce. Domani potrebbe essere il giorno della firma del difensore classe '96, un affare per il quale l'incasserà 10 milioni più bonus....il 30 giugno 2024 - 21.11 - L'ha annunciato l'arrivo di Etienne Camara - classe 2003 - dall'Huddersfield 20.37 - Scambio di documenti in corso trae Fenerbahce per Rodrigo, ...In difesa i turchi hanno messo le mani sue pensano a Lyanco . Sul giocatore dell'si è esposto già l'allenatore Ismail Kartal , che ha battuto Montella per la panchina, dicendo: 'Sì per ...

Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti il difensore dell'Udinese ha praticamente raggiunto l'accordo con il club turco per quel che riguarda l'ingaggio.Rodrigo Becao vola verso il Fenerbahce. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti il difensore dell'Udinese ha praticamente raggiunto l'accordo con il club turco per ...