Ucraina | Putin | Risponderemo all' attacco al ponte della Crimea

(Di martedì 18 luglio 2023) "Questo crimine e' insensato dal punto di vista militare, non ha alcun significato, poiche' ildinon veniva utilizzato per il trasporto militare da molto tempo. E' undisumano ...

Cosi' il presidente russo Vladimir, dopo l'attacco ucraino al ponte della Crimea in cui sono morte due persone. "A causa dell'attacco terroristico, il fondo stradale su diverse campate del ...Erdogan: "Parlerò con" "Parlerò conper Il rinnovo dell'accordo sul grano". Non ha perso le speranze di rinnovare l'intesa tra Russia eil presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ......Biden è essenziale per convincere Zelensky e premere sul presidente russo Vladimir. E Biden, ...chiede quale possa essere la prossima tappa della missione per la "promozione della pace in".

Guerra Ucraina Russia, le ultime news di oggi 18 luglio. DIRETTA Sky Tg24

'Questo crimine e' insensato dal punto di vista militare, non ha alcun significato, poiche' il ponte di Crimea non veniva utilizzato per il ...L’accordo era stato raggiunto un anno fa da Russia, Ucraina, Turchia e Onu per garantire l’esportazione ... a catena che si determinerà in seguito alla decisione di Vladimir Putin. Molti paesi, ...