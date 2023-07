Ucraina | Putin | “Risponderemo all’attacco al ponte della Crimea”

(Di martedì 18 luglio 2023) MOSCA – “Questo crimine e’ insensato dal punto di vista militare, non ha alcun significato, poiche’ ildinon veniva utilizzato per il trasporto militare da molto tempo. E’ un attacco disumano perche’ civili innocenti sono stati feriti e uccisi. Ci sara’, ovviamente, una risposta da parteRussia. Il ministerodifesa sta preparando proposte pertinenti”. Cosi’ il presidente russo Vladimirdopo l’attacco ucraino alin cui sono morte due persone. “A causa dell’attacco terroristico, il fondo stradale su diverse campate dele’ stato gravemente danneggiato. Di conseguenza sia il traffico automobilistico che quello ferroviario sono stati temporaneamente bloccati”, ha aggiunto il leader ...

Stop all'accordo sul grano ucraino: il ricatto di Putin. Macron, ha aggiunto, ha scelto di far diventare il cibo "un'arma".

Il riferimento è ai droni marini che hanno colpito il ponte di Putin. La difesa ucraina ha annunciato di aver abbattuto 6 missili Kalibr e 21 droni iraniani che si stavano avvicinando alla regione.