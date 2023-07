Ucraina | Mosca bombarda Odessa per rappresaglia | La Russia concentra 100mila soldati nella regione di Kharkiv

...05: "Siamo avanzati di 1,5 chilometri nella regione di Kharkiv" Le truppe russe sono avanzate di circa un chilometro e mezzo in direzione di Kupyansk, nella regione di Kharkiv, nell'......della Crimea (occupata dadal 2014) alla regione russa di Krasnodar in quello cheha ... aggiungendo che l'UE 'continuerà a portare prodotti agroalimentari dall'e ai mercati globali' ..."La Bielorussia è responsabile di danni e crimini commessi inanche attraverso il ruolo del ... esprimendo al contempo grande preoccupazione per la subordinazione del Paese a. "Con quasi ...

Il luogo della fabbricazione dei droni sarebbe infatti a dire di Mosca “un cantiere navale vicino alla città di Odessa”. Inoltre “sono stati distrutti depositi che fornivano carburante alle forze arma ...L'Unione europea e l'America Latina provano a rafforzare le loro relazioni commerciali, ma il clima è teso e un litigio ha già creato imbarazzo nel primo giorno di vertice. Tutti i nodi da sciogliere.