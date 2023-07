Ucraina | Meloni | “La Russia usa il grano come un’arma | è un’offesa all’umanità”

Bruxelles, 18 luglio 2023 Le immagini dell'incontro tra il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e la premier Giorgia'Usare il grano come un'arma è un'offesa all'umanità'', afferma la premier. Intanto, Mosca ... l'inviato del Papa Zuppi è a Washington per discutere della situazione in, domani sarà ...E non c'è dubbio che Giorgia, rispetto ai tempi in cui ululava contro l'euro, sosteneva che ... Non solo da quando è approdata a Palazzo Chigi, ma anche da prima, col sostengo alla causa...

Ue-Celac, stallo sul paragrafo Ucraina. Meloni incontra il presidente dell'Argentina RaiNews

ROMA - "La decisione della Russia di interrompere l'accordo del grano è l'ulteriore prova su chi è amico e chi è nemico dei paesi più poveri. Riflettano i ...(Agenzia Vista) Le immagini dell'incontro tra il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e la premier Giorgia MeloniFonte: Agenzia Vista ...