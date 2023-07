Ucraina | la Russia colpisce le regioni del Sud | nuove esplosioni a Odessa | Kharkiv e Mykolaiv

... mentre - collegando evidentemente la questione dell'aborto alla guerra in corso in- c'è ... In, l'aborto viene eseguito su richiesta di una donna fino a 12 settimane di gravidanza, ..."L'accordo deve continuare a funzionare anche senza la", secondo il presidente ucraino, ... La7.it - Ennesima notte di bombardamenti in. Stanotte ci sono state esplosioni a Odessa, ...Brasilia, inoltre, manca di appoggiare l'nella guerra con la, e anzi accusa l'atteggiamento occidentale di prolungare il conflitto. LA PARTNERSHIP ECONOMICA E STRATEGICA Brasile e Cina ...

Kiev: "Oltre 100mila russi schierati verso Lyman-Kupyanskmila" | Ucraina, Russia non rinnova accordo su grano TGCOM

mentre - collegando evidentemente la questione dell'aborto alla guerra in corso in Ucraina - c'è chi è su posizioni diverse e scrive: "Mentre i ragazzi russi stanno versando il loro sangue al fronte, ...L'esplosione sul ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia, alza ulteriormente la tensione in una fase cruciale della guerra in Ucraina. Mosca promette una risposta a quello che definisce un a ...