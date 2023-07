Ucraina | Casa Bianca | “Kiev colpisce Crimea? E’ suo territorio”

(Di martedì 18 luglio 2023) (Adnkronos) – L’esplosione sul ponte di Kerch, che collega laalla Russia, alza ulteriormente la tensione in una fase cruciale della guerra in. Mosca promette una risposta a quello che definisce un attacco terroristico,mantiene un parziale riserbo sull’attacco mentre incassa dagli Stati Uniti il semaforo verde ad operazioni di questo tipo. “Non spetta a noi decidere la legittimità dei loro target, gli ucraini decidono i loro target, stanno combattendo per il loro Paese, la”, dice il portavoce del consiglio di Sicurezza della, John Kirby. Poche parole, ma di peso specifico notevole: se nel recente passato gli alleati dihanno mostrato perplessità e scarsa approvazioni per azioni in ...

Dopo Kiev e Mosca, l'inviato del Papa Zuppi è a Washington per discutere della situazione in, domani sarà ricevuto allaBianca dal presidente Biden. La guerra in, cosa c'è da ...Non va dimenticato che l'invasione dell'ha già influito nei mesi scorsi, in modo molto ...5%) il cosiddetto 'carrello della spesa' ovvero l'insieme dei prezzi alimentari, per la cura della...Dopo Kiev e Mosca, l'inviato del Papa Zuppi è a Washington per discutere della situazione in, domani sarà ricevuto allaBianca dal presidente Biden.

Ucraina-Russia, la guerra arriva in Crimea: attacco al ponte Adnkronos

Oleg Khorzhan, leader delle forze di opposizione in Transnistria – nonché segretario del piccolo Partito comunista locale – è stato brutalmente assassinato nella notte tra domenica e lunedì nella sua ...TUTTAVIA, Mentre i giornali iniziavano a pubblicare le prime analisi, la testata Rbc-Ucraina ha citato una fonte anonima dell ... invitato i turisti che si trovano in Crimea a rientrare a casa ...