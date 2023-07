Ubriaco e senza patente | alla guida di un furgone investe e uccide un 15enne in bici sulle strisce | in coma l' amica L' autista già denunciato in passato

Dalle indagini è emerso che era già stato denunciato diverse volte, a partire dal 2016, per guida in stato di ebbrezza epatente. LA RAGAZZA IN PERICOLO DI VITA - Con il 15enne è stata ...L'uomo era stato già denunciato per guidapatente Era stato già denunciato più di una volta per guidapatente e in stato di ubriachezza Bogdan Pasca, il 32enne romeno con precedenti ..." Più soldi e uomini alle Forze dell'Ordine per aumentare i controlli e, col nuovo Codice della strada, ritiro della patente definitivo per chi uccide guidando drogato o. Una preghiera per i ...

Ragazzi 15enni investiti da un uomo ubriaco e senza patente a ... Fanpage.it

Ubriaco e senza la patente. Era due volte oltre il limite di alcol nel sangue - a 1,1 contro il valore di 0,5 grammi per litro consentiti - l’uomo che lunedì sera ha travolto due quindicenni in ...La tragedia poco dopo le 22.30 di lunedì 17 luglio vicino alla rotonda tra viale Kennedy e la provinciale 233 a Garbagnate Milanese, Comune alle porte di Milano. Due 25enni stavano attraversando al st ...