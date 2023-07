Ubriaco e senza patente | alla guida di un furgone investe e uccide un 15enne in bici sulle strisce | in coma l' amica L' autista già denunciato in passato

Dalle indagini è emerso che era già stato denunciato diverse volte, a partire dal 2016, per guida in stato di ebbrezza epatente. LA RAGAZZA IN PERICOLO DI VITA - Con il 15enne è stata ...Secondo i primi accertamenti, infatti, l'uomo guidavapatente - ha una licenza romena, non valida in Italia - e con un livello di alcol nel sangue di 1,01 grammi per litro, oltre il doppio ...L'uomo era stato già denunciato per guidapatente Era stato già denunciato più di una volta per guidapatente e in stato di ubriachezza Bogdan Pasca, il 32enne romeno con precedenti ...

Tragedia a Milano. Ubriaco su un furgone e senza patente travolge ... Moto.it

Alle porte di Milano, a Garbagnate, la scorsa notte si è consumato l’ennesimo omicidio stradale. Vittime due adolescenti di 15 anni, un ragazzo e una ragazza, che attraversavano con la bicilette sulle ...L'autista, un trentaduenne romeno che si è fermato a prestare soccorso, è risultato senza patente e positivo all'alcoltest con un tasso alcolemico il doppio del limite consentito. È stato arrestato ...