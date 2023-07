Ubriaco | con precedenti | fermato 3 volte senza patente | chi è il romeno che ha ucciso il 15enne

Da, aveva messo le mani addosso alla compagna, massacrandola di botte sino a ridurla in fin di ...della vicenda che arriva da Genova è un cittadino extracomunitario di circa 30 anni (alle ...... conducentealla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici ... tutti del Brindisino, avrebbero tentato di imporsile maniere forti ovunque: pestaggi, ...... conducentealla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici ... sfuggendo al controllo della mamma e la nonna che erano in casalui. Una manciata di minuti e ...

Ubriaco investe due 15enni in bici sulle strisce, morto il ragazzo AGI - Agenzia Italia

Si delinea con sempre maggiore chiarezza il profilo di Bogdan Pasca, il 32enne romeno che nella notte di lunedì 17 luglio, prima delle 23, ha investito con un furgone due 15enni in bicicletta ...Quando i Carabinieri della stazione di Garbagnate con i colleghi di Solaro e il nucleo radiomobile ... occasione era stato trovato in alcuni controlli stradali senza patente e ubriaco. Episodi per il ...