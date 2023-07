Ubriaco al volante investe due 15enni in bici | uno è morto

AGI - Due quindicenni sono stati investiti ieri sera da un furgone mentre attraversavano la strada in bici a Garbagnate Milanese . Il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale San Gerardo di ...La posizione del 32enne, colto in stato di ebbrezza ale senza patente, si è però aggravata con la morte del 15enne e l'accusa di omicidio stradale è pesante. Spetterà ora all'autorità ...Gli operatori delladel Commissariato, giunti prontamente sul posto, sono riusciti a bloccare l'uomo mentre si stava allontanando dal palazzo, riscontrandone fra l'altro un vistoso stato di ...

Incidente Garbagnate Milanese, ubriaco al volante investe due ragazzi in bicicletta: morto 15enne, grave la coetanea Corriere Milano

MILANO. Dramma a Milano. Un uomo ubriaco al volante ha investito due ragazzi in bicicletta. Nell'impatto è morto un 15enne, ed è rimasta gravemente ferita la coetanea. L'incidente è avvenuto durante l ...Ubriaco, alla guida di un furgone, ha investito due giovani in bici uccidendone uno. L’incidente questa notte intorno alle 23 in via Kennedy a Garbagnate Milanese, dove i carabinieri hanno arrestato p ...