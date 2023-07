Tuttosport – Kim | Osimhen e il violino con la Juve

Leggi su justcalcio

2023-07-18 Dimaro Folgarida (Trento) – "Devo lavorare tanto in ritiro con la squadra, a Lille ho fatto la doppietta dopo 52 anni e poi quando sono rimasto ho visto che i giocatori hanno dato tanto e di più. Il mio compito qui è spingere i giocatori per farli rimanere a questo livello, perché quando fai un bel pasto sei sazio. Io devo fare in modo che l'asticella resti alta, io li aspetto lì. Sarà un lavoro dal punto di vista psicologico. Partiamo dal 4-3-3, ma ho giocatori pronti per cambiare. Vedrò anche i giovani per vedere chi può rimanere. Quando hai un settore giovanile al top sai che ne puoi trovare qualcuno. Lavoreremo anche su altri sistemi di gioco, i giocatori sono preparati e poi spetterà a me capire. L'obiettivo è vincere, ma voglio giocatori intelligenti sul piano tattico".