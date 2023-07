Tutti pazzi per le Spritz Nails | il trend glam dell’estate

Leggi su velvetmag

(Di martedì 18 luglio 2023) Appassionati di manicure, questa chicca è per voi. Anche grazie a celebrità come Zendaya, è diventata virale senza sforzo una nuova tendenza per unghie: cosa sono lee come si realizzano? La manicure è un vero e proprio accessorio, motivo per cui va curato con attenzione. I beauty addicted non possono fare a meno di inseguire la tendenza del momento e l’ultima ispirazione estiva arriva da Zendaya. L’attrice, tra le più apprezzate nel panoramae d’intrattenimento soprattutto agli occhi della generazione Z, ha lanciato il perfetto spunto per la manicure estiva. Avete mai sentito parlare di? Crediti: Pexels – VelvetMagIl nome rappresenta esattamente ciò che sembra. Estate è anche desiderio di aperitivi al tramonto, possibilmente vista mare, in compagnia ...