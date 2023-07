Turismo post-Covid | ecco quanto e come spendono i cinesi

Leggi su formiche

(Di martedì 18 luglio 2023) La vox populi oramai diventata luogo comune dice che ilè stato un acceleratore. Eppure, ciò che spesso la pandemia ha lasciato è un desiderio di lentezza, la volontà di godersi il proprio tempo e magari togliersi qualche sfizio in più, a maggior ragione quando si è in vacanza. Una tendenza che emerge anche dai dati svelati da Global Blue, società leader nel settore del Tax Free Shopping, nel corso dell’evento “China Restart. Il ritorno dei turistie le prospettive per lo shopping tax free”, organizzato a Milano la scorsa settimana. Lo slow-tourism, illento, è infatti ormai un trend anche per i turistiin Italia, e l’assessora allo Sport,e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Martina Riva, tra gli speaker dell’incontro, spera che ciò possa contribuire a ...