Turismo | Colombo Fdi | ' grazie a governo per riforma guide'

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "al, dall'ultimo consiglio dei ministri arriva unaattesa ormai da anni. Un cambiamento quasi epocale, una legge pensata ascoltando tutte le categorie professionali del settore con tavoli tecnici e numerosi incontri con le parti. La guida turistica avrà un suo elenco nazionale e una norma che disciplina la materia. Il mio ringraziamento va alMeloni che ha posto ile le sue riforme già da subito in agenda dando alle categorie che lavorano nel settore turistico la giusta importanza come motore del Paese. Leturistiche hanno bisogno di tutele contro il fenomeno fin troppo diffuso dell'abusivismo della professione. Al momento leabilitate sono circa 27mila contro le 25mila del 2019. Ma bisogna ...

Non è una bella notizia per ilnostrano. Un recente rapporto del ministero dell'Ambiente ha ...dell'estate e il vuoto pressoché totale della bassa stagione potrebbe essere l'uovo di, ...... nei pressi dell'incrocio fra Via Matteotti e Viale. Ringraziamo il Ristorante DOC e in ... Info: biblioteca 019.612973 - ufficio cultura e019.618227 cultura@comuneborgioverezzi.it Note ...Ancora non è chiaro perché nel pomeriggio del 16 luglio un piccolo aereo dagiallo abbia ... tra la rotonda nel tratto terminale di via Cristoforoe il pontile. Poi si è allontanato, ...

Ultimo'ora: Turismo: Colombo (Fdi), 'grazie a governo per riforma ... La Svolta

La crescita delle temperature medie estive nell’Europa Meridionale potrebbe cambiare le abitudini dei turisti, inclusi gli stessi residenti nell’area, inducendo a preferire destinazioni più fresche o ...Sabato 15 e domenica 16 torna a Roma lo spettacolo della Formula E. L'ex Prix dell'Eur porterà nella Capitale sport e sensibilizzazione ambientale. Queste tutte le informazioni per il weekend elettric ...