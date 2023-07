Tuffi | Vittorioso alla Gazzetta | ' Body shaming da Rai? Non ho ricevuto scuse'

(Di martedì 18 luglio 2023) Intervistata ddello Sport , l'atleta azzurra ha manifestato la sua incredulità. ' Sono a Roma e non riesco ancora a capire perché hanno tirato in ballo il mio nome - spiega - L'ho ...

Dopo il polverone sollevato da alcune frasi pronunciate dai telecronisti Rai durante la gara diai Mondiali di Fukuoka, parla Giulia, una delle ragazze colpite dalle offese. Intervistata dalla Gazzetta dello Sport , l'atleta azzurra ha manifestato la sua incredulità. ' Sono a ......sull'episodio scoppiato per le parole pronunciate nel corso della diretta del Mondiale di. Il ... Tra l'altro l'atleta Giuliaè anche una mia parente, non mi permetterei mai di fare body ...Dovevo andare in onda alle 8.30 italiane per isincro donne, le 15.30 in Giappone. Quando mi ... E poi ho fatto un paragone con Giulia, anche lei molto muscolosa, che è mia parente. ...

Cosa hanno detto i telecronisti RAI dei tuffi L'elenco delle frasi sessiste e razziste: c'è il provvedimento OA Sport

ROMA «Rispetto» e «contegno». Sono questi i «principi basilari» su cui al Settimo Piano di Viale Mazzini, lì dove abita la dirigenza Rai, non si ...Il telecronista Leonarduzzi e la voce tecnica Mazzucchi richiamati in Italia per i commenti fuori onda. L’a.d. Sergio: “Un giornalista dell’Ente non può giustificarsi così” ...