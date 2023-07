Tuffi | è bufera | Non dovevamo essere in onda | è un complotto

" Liccaldo, i cinesi direbbero Liccaldo ". Il commento della gara mondiale deiregala un'altraalla Rai , appena uscita dal caso Facci. La segnalazione, molto circostanziata arriva, come spesso accade di questi tempi, dal web, dove un anonimo @defrogging sottolinea ......sull'episodio scoppiato per le parole pronunciate nel corso della diretta del Mondiale di. Il ... Lorenzo Leonarduzzi era finito nellaanche nel 2020, quando, nel corso di una gara di rally, ...... che un'altrasi abbatte sulla Rai . A scatenarla sono le frasi sessiste e razziste pronunciate dai telecronisti che commentavano la finale mondiale della gara femminile disincronizzati.

Bufera social contro la telecronaca Rai ai mondiali di tuffi: "Body shaming, sessismo e razzismo" La Gazzetta dello Sport

Il telecronista Leonarduzzi e la voce tecnica Mazzucchi richiamati in Italia per i commenti fuori onda. L’a.d. Sergio: “Un giornalista dell’Ente non può giustificarsi così” ...ROMA «Rispetto» e «contegno». Sono questi i «principi basilari» su cui al Settimo Piano di Viale Mazzini, lì dove abita la dirigenza Rai, non si ...