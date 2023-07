“Tu cosa hai preso Xanax o Serenase ? … per me troppi effetti collaterali” È il nuovo trend tra i giovanissimi su TikTok

(Di martedì 18 luglio 2023) Si scambiano pareri, voti e opinioni e lo fanno su: hanno dai 13 ai 21 anni, ma a volte anche di più e assumono ansiolitici e psicofarmaci per sentirsi in forma e dominare l’ansia e, in molti casi, per riuscire a divertirsi “perché senza non ne sono capaci”. L'articolo .

“Tu cosa hai preso Xanax o Serenase …. per me troppi effetti collaterali”. E’ il nuovo trend tra i giovanissimi su TikTok Orizzonte Scuola

