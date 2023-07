(Di martedì 18 luglio 2023) L'ex presidente degli Stati Uniti, che sarà nuovamente candidato alla Casa Bianca nel 2024, intende far leva sui suoi "buoni rapporti" con Zelensky e Putin per portarli rapidamente al tavolo delle ...

In una intervista rilasciata a Fox News pochi giorni dopo la conclusione del ... Donald Trump ha anche approfittato del suo tempo su Fox News per attaccare il suo successore Joe Biden, che accusa di non essere in grado di trattare con i leader mondiali. Questi ultimi "sono ... Il sondaggio di Fox del 28 giugno è molto eloquente a riguardo. Donald Trump 56% Ron DeSantis 22% Vivek Ramaswamy 5% Mike Pence 4% Tim Scott 4% Nikki Haley 3% Chris Christie 1% Larry Elder 1% Asa ...

Trump su Fox News: metterei fine a guerra in Ucraina in un giorno Agenzia askanews

Candidato a un secondo mandato nel 2024, il sulfureo miliardario americano è tornato nel dettaglio su questo celebre piano, nel corso di un programma in onda su Fox News domenica 16 luglio.Per ...Donald Trump in una intervista a Fox News ha spiegato come, se dovesse tornare a essere presidente degli Stati Uniti, fermerebbe la guerra in Ucraina in un solo giorno. Donald Trump avrebbe la ...