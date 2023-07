Trump | «Sono indagato per l’assalto al Congresso | mi aspetto l’arresto»

Leggi Anche Usa, Donaldindagato per l'assalto a Capitol Hill - Poi gli insulti al procuratore: 'E' uno squilibrato' L'attacco personale a Joe Bidennon ha risparmiato un attacco personale all'attuale presidente americano. Joe Biden 'non è in grado di mettere due parole in fila', ha tuonato, criticando anche il figlio del democratico e il ..."Ogni volta che i sondaggi mi danno in vantaggio su Biden, la giustizia mi attacca. non è mai successo nella storia degli Stati Uniti". Lo ha detto Donalddurante un incontro con i suoi sostenitori in Iowa. "Dobbiamo rendere l'America di nuovo grande.... e mentre anche molti repubblicani sperano che la giustizia faccia quel che loro nonstati in grado di fare, cioè renderlo elettoralmente inappetibile,costruisce il suo mondo senza rivali.

È sempre più una corsa a ostacoli, con i magistrati alle costole, quella di Donald Trump verso l'agognato bis alla Casa Bianca nel 2024. E sempre più una battaglia sulla giustizia. Dopo due ...L'ex presidente attacca l'attuale inquilino della Casa Bianca: "Non sa mettere due parole in fila". E sulle presidenziali del 2024: "Saranno le più importanti di tutte" ...