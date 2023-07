Trump rivela | sono indagato per l’attacco al Congresso | avviso di garanzia del procuratore speciale Jack Smith

(Di martedì 18 luglio 2023) Donaldè ufficialmenteper l’assalto aldel 6 gennaio a Capitol Hill anche se lui, quel giorno, non era fisicamente lì. Lo hato lo stessoraccontando, con un post su Truth Social, il social da lui fondato, di aver ricevuto una lettera del, che lo informa in maniera formale dell’indagine da parte del grand jury in cui l’ex-presidente Usa è implicato. “il folle,del dipartimento di Giustizia di Joe Biden – lo irride– ha inviato una lettera (di nuovo, era domenica notte!) affermando che iooggetto di un’inchiesta da parte del grand jury del 6 ...

Trump rivela: sono indagato per l’attacco al Congresso, avviso di ... Secolo d'Italia

Nuova tegola giudiziaria per l'ex presidente Usa Donald Trump. Il tycoon ha infatti rivelato con un post su Truth di aver ricevuto una lettera dal procuratore speciale, Jack Smith, in cui viene ...L'ex presidente degli Stati Uniti è stato indagato anche per l'assalto al Campidoglio del gennaio 2021: 4 giorni per costituirsi ...