Trump indagato per l’assalto a Capitol Hill

L'ex presidente Usa Donald Trump è sotto inchiesta anche per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. In un lungo post sul suo social Truth ha rivelato di aver ricevuto una comunicazione dal procuratore Jack Smith, che gli ha comunicato di essere indagato.

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è formalmente indagato per l'assalto compiuto dai suoi sostenitori a Capitol Hill il 6 gennaio 2021. Trump è tornato ad attaccare Joe Biden e il ministro della Giustizia, nella quale «il pazzo» procuratore speciale Jack Smith gli ha comunicato di essere indagato per l'assalto a Capitol Hill.