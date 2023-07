Trump indagato anche per l’assalto al Congresso Usa

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 18 luglio 2023) (Adnkronos) – Donaldper l'assalto al. E' lo stesso ex presidente a renderlo noto con un post su Truth Social in cui afferma di aver ricevuto una lettera dal procuratore speciale, Jack Smith, in cui viene informato di essere oggetto di un'inchiesta da parte del grand jury. "Jack Smith il folle, procuratore del dipartimento di Giustizia di Joe Biden, ha inviato una lettera (di nuovo, era domenica notte!) affermando che io sono oggetto di un'inchiesta da parte del grand jury del 6 gennaio", ha scrittoaffermando che nella lettera "mi vengono dati appena 4 giorni per presentarmi al grand jury, cosa che quasi sempre significa arresto ed incriminazione".