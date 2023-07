Truffa al supermercato | se trovi i prodotti messi così non comprarli assolutamente!

... soccorso congiunto Cnsas e VVF per giovane infortunata Occupazioni abusive alla Spezia, denunciati sette tunisini Straniero tentaa un: denunciato... il soccorso in forze dei VVF redazionespezia ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Occupazioni abusive alla Spezia, denunciati sette tunisini Straniero tentaa un: denunciato ...... netto miglioramento per l'autista redazionegenova2 ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Incendio pullman in A12, netto miglioramento per l'autista Straniero tentaa un: ...

Straniero tenta truffa a un supermercato: denunciato Liguria Notizie

Si spinge una persona a fare una recensione in cambio di un buono sconto ma ovviamente si tratta di una truffa.Lo scorso 5 luglio, alcuni operatori della locale Squadra Mobile, recatisi presso un supermercato del centro per estrapolare immagini riferite a un pregresso evento, terminata l’attività notavano un u ...